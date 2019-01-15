76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января

09:51, 15 января 2019, ПАИ

16 - 18 января в Великих Луках состоится цикл мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В среду в 11:00 в библиотеке-филиале № 1 (улица Ставского, 15) пройдет час Отечества «Январские дни 43 года…». В 14:30 в Краеведческом музее (площадь Матросова, 1) состоится тематический час мужества «Отныне город будет наш». В 15:00 детская библиотека-филиал № 4 (проспект Гагарина, 85) приглашает на час информации «Город, восставший из пепла», в ходе которого запланировано выступление начальника отдела научно-справочного аппарата и использования архивных документов Отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки Т. Савельевой. В 16:00 в Великолукском драматическом театре (проспект Октябрьский, дом 28/13) состоится праздничный вечер. В рамках мероприятия пройдет вручение памятных медалей «Великие Луки – город воинской славы». Вход - по пригласительным билетам.

17 января в 11:00 на воинском мемориальном захоронении состоится памятный митинг, пройдет церемония возложения цветов, панихида и минута молчания. В 11:40 состоится торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы» на площади Ленина, а в 12:00 у Вечного огня - торжественный митинг, после которого участники возложат цветы к Вечному огню, памятникам и памятным местам города.

В этот же день в городе запланированы другие памятные мероприятия. Так, в 13:00 в Краеведческом музее будет организован кинолекторий «Великие Луки – малый Сталинград», а в Арт-центре (улица Щорса, 59) - экскурс в героическое прошлое города «Друзья, давайте в этот день сойдёмся в тесный круг!» В 13:30 городская детская библиотека имени Гайдара (улица К. Либкнехта, 9/14) проведет исторический квест под названием «Героев знать – на них держать равнение!» В 18:00 в торговом центре «Апельсин» (улица Вокзальная, 11) городской краеведческий музей организует интерактивную экскурсию по выставке «Великие Луки – город воинской славы», которая развернута в торговом центре. В это же время Великолукский драматический театр приглашает посмотреть театрально-документальную композицию «Живые цветы».

Завершатся памятные мероприятия 18 января в 18:30 концертом, который состоится в Доме культуры Ленинского комсомола (улица Зверева, 29).