Новые экскаваторы поступили в псковскую дивизию ВДВ

10:01, 15 января 2019, ПАИ

В Псковскую 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ поступила новейшая инженерная военная техника для выполнения задач по фортификационному оборудованию позиций подразделений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Поставленные в соответствии с государственным оборонным заказом в части и подразделения инженерного обеспечения войсковые экскаваторы ЭОВ-3523 на базе высокопроходимого автомобиля КамАЗ с улучшенными тактико-техническими характеристиками позволят специалистам вести разработку в грунтах любой категории, отметили в ведомстве.

Инженерная техника также поступила в десантно-штурмовые и воздушно-десантные соединения ВДВ дислоцированные в Ивановской, Тульской, Рязанской, Костромской, Московской, Волгоградской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Республике Бурятия.