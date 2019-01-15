Кота, который будет раскрывать картельные сговоры, ищет псковское УФАС
УФАС России по Псковской области проводит конкурс по выбору самого цифрового кота региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, кот «будет раскрывать картельные сговоры».
Фото питомцев, претендующих на статус «Цифровой кот псковского УФАС России», принимают до 31 января. «Приз коту и хозяину обеспечим!» - отметили организаторы конкурса.
Подробности – на сайте УФАС.
Телефон: (8112) 66-55-53
E-mail: to60@fas.gov.ru.