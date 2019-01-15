0
16:19
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
14:49
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
13:44
Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны
12:16
Мешковый способ сбора мусора будет организован в деревнях Псковской области
11:19
Площадки для временного накопления мусора планируется оборудовать в псковских лесах
11:02
Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами ответит на вопросы читателей ПАИ в 14:00
09:51
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
Еще новости
Общество

Кота, который будет раскрывать картельные сговоры, ищет псковское УФАС

УФАС России по Псковской области проводит конкурс по выбору самого цифрового кота региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, кот «будет раскрывать картельные сговоры».

Фото питомцев, претендующих на статус «Цифровой кот псковского УФАС России», принимают до 31 января. «Приз коту и хозяину обеспечим!» - отметили организаторы конкурса.

Подробности – на сайте УФАС.

Телефон: (8112) 66-55-53

E-mail: to60@fas.gov.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
15 января 2019
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
15 января 2019
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны
15 января 2019
Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны
Мешковый способ сбора мусора будет организован в деревнях Псковской области
15 января 2019
Мешковый способ сбора мусора будет организован в деревнях Псковской области 3
Площадки для временного накопления мусора планируется оборудовать в псковских лесах
15 января 2019
Площадки для временного накопления мусора планируется оборудовать в псковских лесах 1
Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами ответит на вопросы читателей ПАИ в 14:00
15 января 2019
Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами ответит на вопросы читателей ПАИ в 14:00
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
15 января 2019
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
14 января 2019
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру

Идет загрузка...