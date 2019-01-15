Для госнужд предлагается закупать электромобили

11:29, 15 января 2019, ПАИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» предлагает при закупках автопарка для государственных и муниципальных нужд установить обязательную долю электромобилей на уровне не менее 20%. Внесение соответствующих поправок в законодательство ожидается к концу 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря (НТИ) «Автонет» Ярослава Федосеева.

«Это один из пунктов комплекса мер по стимулированию развития электротранспорта, предусмотренный рабочей группой НТИ «Автонет», которые планируется реализовать до декабря 2020 года в рамках обновленной дорожной карты», - сказал Ярослав Федосеев.

Большую часть «дорожной карты» планируется выполнить до конца 2019 года. Среди ее инициатив - освобождение владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Также им предлагается предоставить право пользования бесплатными парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, льготного проезда по платным автодорогам и возможности передвижения по полосам для общественного транспорта.

Среди мер, направленных на развитие объектов зарядной инфраструктуры: оснащение 10% российских стоянок зарядными станциями и снятие ограничений по размещению «автозарядок» рядом с железнодорожными станциями, а также уточнение нормативного регулирования продажи электроэнергии.

Как сообщалось ранее, на более отдаленную перспективу - к концу 2020 года - рассчитана выдача электромобилям номерных знаков зеленого цвета.

«Предложения по «дорожной карте» подготовлены ФГУП «НАМИ», фондом «Сколково», ассоциацией «Росспецмаш» и другими организациями, - отметили в пресс-службе НТИ «Автонет». - В дальнейшем они будут направлены для согласования в федеральные органы власти, в частности, в Минэнерго РФ, Минтранс РФ и МВД».

«Дорожная карта» НТИ «Автонет» развивает план мероприятий по стимулированию производства колесного транспорта с электрическими двигателями в 2018-2020 годах, одобренный странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ноябре 2018 года и положения стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, принятой кабинетом министров в мае 2018 года.