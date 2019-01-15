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Общество

20 тонн белорусского корма для цыплят не пропустили через границу в Невельском районе

7 января на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 20 тонн премикса для цыплят бройлеров. Продукцию везли из Белоруссии в Московскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Специалисты установили, что ветеринарный сертификат Таможенного союза оформлен с нарушением правил, на бумажном носителе, без нанесения QR-кода, что не дает возможность подтвердить его подлинность.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, специалисты оформили акт о возврате груза в Белоруссию.

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