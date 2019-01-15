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Общество

Три тысячи рублей перевел курьер великолукского кафе заказавшему шашлык мошеннику

В Великих Луках курьер одного из кафе перевел мошеннику 3 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

14 января в кафе позвонил неизвестный мужчина, который заказал доставку шашлыка в гостиницу. К заказчику выехал курьер. Позже ему позвонил тот же клиент и попросил перевести 3 тыс. рублей на два телефонных номера, при этом пообещав расплатиться за заказ шашлыка. Но после перевода денег незнакомец на связь выходить перестал.

Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полиция призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и быть предельно осмотрительными в подобных ситуациях. А в случае их возникновения незамедлительно обращаться к стражам порядка.

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