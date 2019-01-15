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Общество

«Псковэнерго» продолжает работать в усиленном режиме

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» сохраняется режим повышенной готовности. Сегодня ремонтные бригады осуществляют оперативные выезды по отдельным заявкам потребителей на участки воздушных линий, где произошли  технологические нарушения после прохождения снежного циклона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

За прошедшие сутки на единый телефон «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» поступил 71 звонок от потребителей о нарушениях электроснабжения. В пяти случаях на время проведения ремонтных работ для электроснабжения потребителей задействованы дизель-генераторы, отключенных социально-значимых объектов нет.

14 января в ряде районов области выпадение мокрого снега с последующим его обледенением при переходе «через ноль» привело к образованию гололедно-изморозевых отложений на деревьях и линиях электропередачи. Персонал «Псковэнерго» был переведен на круглосуточное дежурство, аварийные бригады  совершали  внеплановые обходы линий электропередачи, осмотр энергообъектов в сложных погодных условиях, обивали снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением на воздушные ЛЭП из-за границ просек. Благодаря этому электросетевая компания не допустила отключений системообразующих линий в Псковской области. Тем не менее, по информации Центра управление сетями «Псковэнерго», режим повышенной готовности будет сохраняться на предприятии на весь период сложной метеообстановки.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52, а также портал.

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