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Общество

Подготовку Молодой Ганзы обсудили псковичи по скайп-мосту с представителями Ганзейских городов

Сотрудники Псковского городского молодёжного центра провели скайп-мост с представителями Ганзейских городов Любека, Герфорда (Германия) и Гданьска (Польша) - членами Комиссии Молодой Ганзы Международного Ганзейского союза Нового времени. В обсуждении вопросов подготовки предстоящей Молодой Ганзы 2019 года с псковской стороны приняли участие заместитель директора центра Олеся Назарой и другие специалисты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся количества участников Молодой Ганзы, которые прибудут в Псков на Ганзейские дни, стоимости участия, а также программу мероприятий. Далее организаторы мероприятия оговорили правовые особенности пребывания в Пскове несовершеннолетних гостей из-за рубежа. В частности, было озвучено, что согласно российскому законодательству несовершеннолетним запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения родителей после 23:00. По словам представителей молодежного центра, программа мероприятий Молодой Ганзы в Пскове учитывает этот факт.

Обсуждение вопросов подготовки Молодой Ганзы 2019 года с Комиссией Молодой Ганзы Международного Ганзейского союза Нового времени станет ежемесячным.

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