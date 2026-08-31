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Общество

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Псков

Одна из особо почитаемых христианских святынь – мощи святителя Спиридона Тримифунтского – прибыла в Псков, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Святыня в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Святыня в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Святыня в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Святыня в Пскове
    Фото: ПАИ

Встреча реликвии у ворот кремля состоялась в 18:00. После этого крестным ходом ковчег с мощами торжественно принесли в Свято‑Троицкий кафедральный собор.

Верующие уже могут поклониться мощам.

В ночь на 1 сентября состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении духовенства епархии. Начало богослужения – в полночь. В этот день поклониться деснице святителя Спиридона можно будет с 08:00 до 00:00. Перед ковчегом с мощами угодника Божия будет ежечасно совершаться акафистное пение.

2 сентября доступ к мощам будет осуществляться с 08:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск.

Напомним, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. Для миллионов православных верующих в России это станет возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир.

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