Безопасность детей в Сети и на улице обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова стали гостями программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.
Главное из эфира:
- с 1 июня по 30 июля в Псковской области зарегистрировано 33 ДТП с участием детей, в которых 43 ребёнка получили травмы различной степени тяжести. Гибели детей не допущено. С начала августа произошло ещё 17 ДТП с участием несовершеннолетних;
- по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с детьми существенно выросло: с 1 июня по 30 июля 2025 года было зарегистрировано 11 таких происшествий, в 2026-м – 33;
- основными видами ДТП с участием детей летом стали наезды на пешеходов и велосипедистов, травмы детей-пассажиров в салонах автомобилей, в том числе при опрокидывании машин в кювет. Отдельная проблема – несовершеннолетние, управляющие мото- и другим транспортом, а также средствами индивидуальной мобильности;
- за летний период к ответственности за управление транспортным средством без прав привлечено 50 несовершеннолетних. Количество таких случаев остаётся примерно на уровне прошлых лет;
- если несовершеннолетний управляет транспортом без прав, материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, а собственника транспорта – за передачу управления человеку, не имеющему права управления;
- в Псковской области есть подростки, которые неоднократно попадаются за управлением транспортом без прав. На профилактическом учёте по этой причине постоянно находится четыре-пять человек;
- родители нередко недооценивают опасность, когда покупают детям квадроциклы, мотоциклы, скутеры и другую технику и разрешают ездить на ней на даче или по деревенским дорогам. При этом ответственность может наступать не только за само нарушение, но и за его последствия;
- в законодательстве появилась возможность уголовного преследования родителей, вовлёкших несовершеннолетнего в управление транспортом, если это привело к тяжким последствиям. В регионе на момент эфира имелись два-три материала проверки, однако уголовные дела ещё не возбуждались;
- устройства мощностью до 250 Вт включительно относятся к электросамокатам, а при мощности свыше 250 Вт могут относиться к категории механических транспортных средств, для управления которыми требуется водительское удостоверение. При мощности более 4 кВт устройство приравнивается к мотоциклу, требуется категория A;
- летом в области произошёл случай с несовершеннолетним, управлявшим мощным средством индивидуальной мобильности (после установления характеристик СИМ его признали мопедом): подросток проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем. Пострадали три человека, включая самого подростка. Ответственность понесли и несовершеннолетний, и его законный представитель;
- при переходе дороги использование телефона и наушников повышает риск совершения дорожно-транспортного происшествия, потому что человек отвлекается от дорожной обстановки;
- в начале учебного года в Псковской области проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» и традиционная Неделя безопасности. Основное внимание уделяется безопасному переходу дороги, использованию световозвращающих элементов, детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также соблюдению ПДД самими детьми;
- с начала года за нарушение правил перевозки несовершеннолетних привлечено около 1 300 водителей автомобилей;
- одна из наиболее опасных ситуаций возле школ – остановка и парковка автомобилей рядом с пешеходными переходами. Машины могут закрывать ребёнка от других водителей, создавая дорожную ловушку. Одна из распространённых причин ДТП – неожиданный выход ребёнка из-за стоящего транспортного средства;
- за лето в поле зрения подразделений по делам несовершеннолетних попало более 300 детей в связи с различными правонарушениями, происшествиями и другими обстоятельствами. Более 100 несовершеннолетних совершили административные правонарушения, около 50 были причастны к преступлениям или общественно опасным деяниям;
- более 50 несовершеннолетних выявили в связи с длительными прогулками или самовольным уходом из семьи. Ещё 17 подростков оказались в поле зрения полиции как жертвы преступлений;
- в подростковой преступности сохраняется преобладание имущественных преступлений – краж, угонов и мошенничеств. При этом заметно выросло количество преступлений, связанных с IT-технологиями и финансовыми операциями, в которых подростки выступают в том числе в роли дроперов и курьеров;
- подростков могут вовлекать в преступные схемы в интернете, обещая быстрый заработок за передачу банковских карт, реквизитов счетов или перевод денег. Подросткам и родителям рекомендуют помнить: обещание лёгких денег за простое действие может быть признаком вовлечения в преступную деятельность;
- родителям советуют обращать внимание на изменение поведения ребёнка: на закрытые аккаунты, сомнительные переписки, появление незнакомой подростку и родителям терминологии, резкую смену внешнего вида, замкнутость, раздражительность или резкое изменение отношения к жизни. Однако сами по себе эти признаки не доказывают вовлечённость в преступление и требуют внимательного выяснения ситуации;
- если родители подозревают, что ребёнок оказался вовлечён в противоправную деятельность, они могут обратиться в полицию. Специалисты помогут разобраться в ситуации и при необходимости подключат сотрудников соответствующего профиля. Добровольное обращение ребёнка или родителя также может иметь значение при дальнейшем расследовании;
- на профилактическом учёте в регионе находится примерно 360–370 несовершеннолетних. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа, направленная на коррекцию поведения;
- в школах имущественные преступления чаще всего имеют характер мелких хищений. Если подросток не достиг 16 лет, административная ответственность за такие деяния не наступает, однако информация может передаваться в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних. При необходимости ребёнка ставят на профилактический учёт;
- факты травли и буллинга в детских коллективах, дошедшие до полиции и ставшие предметом проверок, составляют незначительное количество, однако проблема существует. Полиция в таких случаях прежде всего ориентируется на юридически значимые последствия: причинение телесных повреждений, имущественного вреда, оскорбления и неправомерное распространение информации;
- родителям рекомендуют обращать внимание на изменения в поведении ребёнка, которые могут свидетельствовать о травле: это нежелание идти в школу, жалобы на головную боль или боль в животе, изменение отношения к телефону и общению в интернете. В такой ситуации не стоит советовать ребёнку самому разобраться или дать сдачи – необходимо подключать взрослых, школу, психолога или полицию.
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