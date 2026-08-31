Безопасность детей в Сети и на улице обсудили на «Серебряном дожде». Главное

20:59, 31 августа 2026, ПАИ

Начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова стали гостями программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

Главное из эфира: