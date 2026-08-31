В Великих Луках 1 сентября отключат воду из‑за ремонта водопровода

19:59, 31 августа 2026, ПАИ

1 сентября в Великих Луках ожидается временное отключение водоснабжения. Подача воды будет прекращена с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Причиной ограничений стал плановый ремонт водопровода. Работы проведут в районе улицы Ухтомского, переулка Нового и улицы Манежной, 4.

Без воды останутся жители ряда городских улиц, переулков и проездов. В частности, в зону отключения попадают следующие адреса:

улица Пригородная, дома № 7/15, 9а, 14, 17/13, 17а, 2а, 4а, 8, 16, 18, 17/19, 22, 24, 33, 33а, 34, 36;

улица С. Разина, дома № 1/14, 2/12, 4, 6, 8/13, 12а, 11, 13, 14, 16/11, 18, 19;

улица Новая, дома № 8, 10, 16, 20, 22а, 28, 32;

улица Ухтомского, дома № 5а, 11, 14, 12а, 16/10, 18, 18а, 15/7, 9а, 17/10, 19/9, 20/12, 22/11, 23/11, 25, 29, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41/9, 42, 43, 44, 45, 44а, 46, 47, 49, 51/12, 51, 52, 54, 56, 46а, 64;

проезд Парашютный, дом № 2;

набережная Прудхозная, дома №1а, 2, 3а, 5а, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 22, 20, 14, 12.

Также без воды окажется ряд магазинов;

переулок Новый, дома № 22/6, 24, 1а, 2/16, 1/18, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16;

переулок Пригородный, дома № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/21, 11/23, 14/24, 13/26, 16, 17, 18а, 18, 19, 20/19, 21/21;

улица Я. Арно, дома № 8, 10, 14, 16, 18, 20, 20а, 22/23, 3/2, 1/1, 5, 6, 4, 2/24, 2а, 1а/26, 7/30, 7а;

улица Межевая, дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14/5, 15/3, 16/5, 17, 18, 19, 27, 27а, 29, 31, 33;

проезд Ухтомского, дома № 1, 2, 7;

улица Чапаева, дома № 4, 8, 6а, 1а, 26, 26б;

улица Манежная, дома № 6, 8, 7, 9/13, 10, 12/20, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26/17, 28/22, 21, 23;

площадь Чапаева, дом № 6;

улица Революционная, дома № 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

Малый тупик, дома № 1, 2, 3, 9а, 12;

магазин на пересечении улицы Ухтомского и улицы Я. Арно.

Для удобства горожан в период отключения будут работать водоразборные колонки. Они расположены по следующим адресам:

улица С. Разина, дома № 10/16, 16/11;

переулок Новый, дома № 5, 11/22, 20;

улица Я. Арно, дома № 7/30;

улица Пригородная, дом № 20;

пересечение улицы Пригородной и улицы Пархоменко;

пересечение улицы Манежной и улицы Революционной;

пересечение улицы Манежной и улицы 8 Марта.

МП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой и с пониманием отнестись к временным неудобствам: ремонт необходим для обеспечения надёжной работы системы водоснабжения.

Ранее сообщалось, что ограничения движения ввели на нескольких улицах в Пскове.