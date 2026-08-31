Может ли компьютерная игра заменить обучение правилам дорожного движения, объяснила инспектор

18:14, 31 августа 2026, ПАИ

Может ли компьютерная игра заменить полноценное обучение правилам дорожного движения, объяснила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове.

«На мой взгляд, компьютерная игра может быть хорошим дополнением, но она не должна заменять реальную дорогу. То есть в игре ребёнок может потренироваться – выучить знаки, сигналы светофора, основные правила, но дорога – это далеко не просто компьютерная игра. На дороге есть реальные автомобили, шум, условия, которые влияют на восприятие, другие пешеходы и ещё множество факторов, которые невозможно полностью воспроизвести в игре», – отметила она.

Лучшим вариантом инспектор назвала выучить правила дорожного движения вместе с ребёнком, закрепить их в компьютерной игре или на тренажёре, а после этого обязательно отработать на реальном маршруте.

«Родители должны на своём собственном примере показывать соблюдение правил дорожного движения, не то что «никто не видит, быстренько перебежим дорогу»: такого быть не должно», – подчеркнула Юлия Данилова.