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Может ли компьютерная игра заменить обучение правилам дорожного движения, объяснила инспектор

Может ли компьютерная игра заменить полноценное обучение правилам дорожного движения, объяснила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«На мой взгляд, компьютерная игра может быть хорошим дополнением, но она не должна заменять реальную дорогу. То есть в игре ребёнок может потренироваться – выучить знаки, сигналы светофора, основные правила, но дорога – это далеко не просто компьютерная игра. На дороге есть реальные автомобили, шум, условия, которые влияют на восприятие, другие пешеходы и ещё множество факторов, которые невозможно полностью воспроизвести в игре», – отметила она.

Лучшим вариантом инспектор назвала выучить правила дорожного движения вместе с ребёнком, закрепить их в компьютерной игре или на тренажёре, а после этого обязательно отработать на реальном маршруте.

«Родители должны на своём собственном примере показывать соблюдение правил дорожного движения, не то что «никто не видит, быстренько перебежим дорогу»: такого быть не должно», – подчеркнула Юлия Данилова.

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