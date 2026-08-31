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Общество

Псковские спасатели посоревновались с коллегами из СЗФО на турнире «Трасса-01»

В минувшие выходные у стен стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошли соревнования по скоростному маневрированию «Трасса-01». За звание сильнейших боролись 17 экипажей пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований из Санкт-Петербурга, Новгородской, Псковской, Вологодской, Ленинградской областей, Республики Карелия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Программа соревнований включала в себя упражнения, которые водителю и штурману необходимо выполнить в наиболее короткое время по возможности без ошибок, и представляла собой скоростную езду с преодолением препятствий, выполнением определенных фигур, забором воды из открытого источника и поражением условного очага пожара водой из ствола.

Псковскую область представила команда 3-й пожарно-спасательной части города Пскова.

Ранее сообщалось, что полицейские и ГИМС МЧС России усилили контроль за маломерными судами в Псковской области.

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