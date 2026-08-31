Великолучанина осудили за взятку должностному лицу

19:16, 31 августа 2026, ПАИ

Великолукский городской суд признал местного жителя виновным в преступлении по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в октябре 2023 года мужчина, занимая должность гендиректора коммерческой организации, лично передал занимающему руководящую должность в организации, предоставляющей услуги по газоснабжению, взятку в размере 45 тысяч рублей за способствование последним в силу своего должностного положения совершению заведомо незаконных действий по подаче газа к оборудованию организации без разрешительных документов.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. До исполнения наказания арест принадлежащего фигуранту автомобиля БМВ сохранён.

Ранее в Опочецком районе вынесли приговор бывшему начальнику МТУ Ространснадзора по Северо-Западному округу за взяточничество.