До -10 опустится температура в Псковской области ночью 16 января
16 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днем – от -1 до -6.
Будет дуть западный ветер направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.