Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019

14:49, 15 января 2019, ПАИ

XII-й фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в этом году состоится в Старом Изборске 31 мая - 2 июня, сообщается в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Даты фестиваля согласованы с Изборским музеем-заповедником и меняться не будут. «Дело в том, что 26-30 июня Псков принимает участников международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени». Ставить мероприятие в Изборске параллельно этому форуму нерационально», – рассказали организаторы фестиваля.

Помимо прочего, многие псковские реконструкторы будут задействованы на «ганзейских» площадках.