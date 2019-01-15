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Общество

Новые льготы по ипотеке для россиян с детьми согласовало Правительство РФ

Правительство РФ согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Выступая на Гайдаровском форуме 15 января, она пояснила, что речь идет о трех мерах. Во-первых, вице-премьер заявила об увеличении периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита.

Во-вторых, предполагается выделять субсидии, «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта».

В-третьих, отметила Татьяна Голикова, Правительство готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок - не более 450 тысяч рублей.

«Единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тысяч рублей по рождению третьего и последующих детей», - сказала Татьяна Голикова.

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