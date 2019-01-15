Выезд из России может стать платным

13:09, 15 января 2019, ПАИ

Российские предприниматели предлагают ввести налог на выезд при пересечении госграницы в размере 500 рублей для россиян и иностранцев, пишет РИА Новости.

В обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», подписанном президентом организации Рахманом Янсуковым и направленном на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Ростуризма Олега Сафонова, говорится, что в непростой международной обстановке «особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма».

По мнению бизнесменов, «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность». Они настаивают, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

«Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)», но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития», - говорится в документе.