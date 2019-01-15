Благодаря выборам в Пскове раскрыли дело о подделке документов

13:23, 15 января 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет местная жительница за подделку регистрационных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В марте 2018 года пожилая псковичка обнаружила в своем почтовом ящике пригласительные на предстоявшие выборы. В том числе на трех совершенно неизвестных ей людей. Чтобы прояснить ситуацию горожанка направилась с этими пригласительными сначала на свой избирательный участок, а потом и в управляющую компанию, где ей выдали выписку из лицевого счета. Оказалось, что по ее адресу, кроме неё с сыном, зарегистрированы еще трое незнакомцев.

Полиция выяснила, что в 2015 году в одну из городских управляющих компаний на должность документоведа приняли женщину, которая занималась приемом документов от граждан для регистрации по месту жительства. Она подделала документы, предоставляющих право на регистрацию. Подобным образом в период с февраля 2015 года по март 2017 года женщина зарегистрировала более десяти лиц по разным адресам, относящимся к данной управляющей компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и статьей 322.2. (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) УК РФ.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет условно.