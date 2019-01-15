Ремонты учреждений культуры прошли в 2018 году во всех районах Псковской области

14:14, 15 января 2019, ПАИ

Около 40 млн рублей было направлено в прошлом году на развитие, ремонт, реконструкцию и техническое переоснащение учреждений культуры в районах Псковской области, из них больше 17 млн рублей по решению губернатора Михаила Ведерникова выделены из резервного фонда администрации региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Средства были направлены на ремонт кровли пристройки и актового зала Усвятского районного центра культуры (5 млн рублей), на обустройство здания культурно-досугового комплекса Новосокольнического района. Выделенные 3,5 млн рублей позволили отремонтировать зал, кровлю и козырек, заменить систему наружной канализации, оконные блоки, а также провести электромонтажные работы. Также за счет областных средств сделан капитальный ремонт в Локнянской детской школе искусств, Порховской централизованной библиотечной системе, Сосновоборском Доме культуры Себежского района и в Яммском Доме культуры Гдовского района.

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» были проведены текущие ремонтные работы и приобретено новое оборудование для 27-ми муниципальных учреждений культуры в каждом районе Псковской области. На эти цели направлено более 21 млн рублей при софинансировании из областного бюджета.

В ряде районных учреждений культуры отремонтированы кровли (Красногорский сельский Дом культуры Дедовичского района, Куньинский районный культурный центр, сельские клубы Опочецкого района, Вышгородецкий сельский Дом культуры Пыталовского района, Славковский социально-культурный комплекс» Порховского района). В Струго-Красненском районном Доме культуры открыли для посещения зрительный зал. А для учреждений Новоржевского района в прошлом году была приобретена компьютерная техника, звуковое оборудование и система видеонаблюдения.

По словам представителей Комитета по культуре, выделенные финансовые средства позволили создать комфортные условия для организации досуга жителей сел и районных центров, укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и увеличить посещаемость данных центров и Домов культуры.