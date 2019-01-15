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Общество

Будущие экскурсоводы Ганзы соберутся на образовательную встречу в проектном офисе #Команды2018 в Пскове

17 января в 13:00 в проектном офисе #Команды2018 (Псков, улица Некрасова, 19) состоится встреча слушателей и ветеранов факультета иностранных языков, слушателей группы подготовки экскурсоводов Университета третьего возраста Пскова - потенциальных волонтеров Ганзейских дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Заместитель председателя РО ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук расскажет о волонтёрском движении Университета третьего возраста. Также собравшиеся познакомятся с историей Ганзейских дней, станут участниками интерактивных экскурсий и командных игр от языковедов и представителей туриндустрии региона.

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