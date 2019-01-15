В семи волостях Псковского района проведут приёмы специалисты Пенсионного фонда в первые три месяца года

17:19, 15 января 2019, ПАИ

В январе, феврале и марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит семь волостей Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в УПФР в Пскове и Псковском районе.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

По словам специалистов, проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 1 квартале 2019 года