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Общество

В семи волостях Псковского района проведут приёмы специалисты Пенсионного фонда в первые три месяца года

В январе, феврале и марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит семь волостей Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в УПФР в Пскове и Псковском районе.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

По словам специалистов, проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 1 квартале 2019 года

 

Наименование управления (отдела) ПФР области

  

Январь

  

Населенный пункт

  

Февраль

  

Населенный пункт

  

Март

  

Населенный пункт

УПФР в Пскове и Псковском районе

16

Торошинская

волость

6

Тямшанская волость

13

Краснопрудская волость

23

Ершовская

волость

13

Карамышевская

волость

20

Середкинская волость

-

-

20

Ядровская

волость

-

-
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