В семи волостях Псковского района проведут приёмы специалисты Пенсионного фонда в первые три месяца года
В январе, феврале и марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит семь волостей Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в УПФР в Пскове и Псковском районе.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
По словам специалистов, проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 1 квартале 2019 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
Январь
|
Населенный пункт
|
Февраль
|
Населенный пункт
|
Март
|
Населенный пункт
|
УПФР в Пскове и Псковском районе
|
16
|
Торошинская
волость
|
6
|
Тямшанская волость
|
13
|
Краснопрудская волость
|
23
|
Ершовская
волость
|
13
|
Карамышевская
волость
|
20
|
Середкинская волость
|
-
|
-
|
20
|
Ядровская
волость
|
-
|
-