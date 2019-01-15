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Общество

Активисты «Крепкой семьи» проводят мониторинг реализации программы «500 окон» в Пскове

Активисты проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» в Пскове проводят мониторинг реализации программы по остеклению школ «500 окон», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на заявление регионального координатора партийного проекта, заместителя главы города Елену Полонскую. 

По ее словам, отслеживается целевое использование средств, выделенных в рамках названной программы на образовательные учреждения. В первоочередном порядке производится замена окон по предписаниям контролирующих органов, по обращениям родителей, а также находящихся в аварийном состоянии. На эти цели предусмотрено 30 млн рублей, работы начались в 2018-м и продолжатся в 2019-2020-х годах.

Елена Полонская отметила, что партпроект «Крепкая семья» ежегодно проводит мониторинг состояния школ, детских садов и учреждений дополнительного образования на предмет готовности к 1 сентября. «Например, на основании жалобы родителей детей дошкольного учреждения «Ласточка» на дисбаланс в системе отопления учреждения совместно с администрацией города были приняты меры, произведен капитальный ремонт системы отопления на сумму свыше 3 млн рублей, из них 2 млн были выделены из федерального бюджета, 1 млн составили средства муниципального бюджета, - рассказала она. - 9 января, после капитального ремонта детский сад распахнул свои двери. На рабочем выезде, который я осуществила с самого утра в день открытия, всплыла непредвиденная проблема с канализацией, образовавшаяся при запуске детского сада. На сегодняшний день администрация города поставлена в известность, проблема держится на контроле».

Куратор проекта обратила внимание, что после выездов активистов «Крепкой семьи» на объекты увеличилось финансирование антитеррористической программы, в рамках которой производится установка ограждений и систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях города. Сумма выросла с 2 млн рублей в прошлом году до более чем 6 млн рублей в 2019-м.

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