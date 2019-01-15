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Общество

Псковичи могут принять участие в выставке технологий переработки отходов в Японии

Жители Псковской области могут принять участие в специализированной выставке технологий переработки отходов и защиты окружающей среды «N EXPO - 2019», которая состоится с 12 по 15 марта в Токио (Япония). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном Комитете по природопользованию и охране окружающей среды. 

Реализацией международных программ и проектов, направленных на развитие экономического и делового сотрудничества с зарубежными странами, в отношениях с которыми явно прослеживается динамика процесса смены геополитических интересов России, занимается Центр международного делового сотрудничества. При поддержке международной ассоциации переработчиков вторсырья SWMA будет организован деловой визит руководителей предприятий и организаций России в Японию для участия в работе одной из крупнейшей в Азии специализированной выставки. Она демонстрирует самые последние достижения в области экологии и природопользования, очистки воды, земли и воздуха, утилизации и переработки всех видов бытовых и промышленных отходов, передовые технологии для сбора, транспортировки, сортировки и захоронения продуктов жизнедеятельности, инновационное оборудование и технику.

В ходе деловой программы визита члены российской делегации получат информацию по актуальным вопросам повышения эффективности и доходности рециклингового производства, встретятся с руководителями передовых японских компаний и заинтересованными инвесторами. Кроме того, на выставке можно будет увидеть товары из переработанных материалов и получить информацию по их изготовлению.

В случае заинтересованности можно обратиться в рабочую группу до 1 февраля по телефонам: (495)502-39-74, (495)502-39-54, факс: (495)639-91-09, e-mail: info@ibcen.ru.

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