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Общество

Фонды псковского музея пополнились новыми экспонатами по истории областной типографии

Фонды Псковского музея-заповедника пополнились новыми экспонатами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, Сергей Дмитриев передал в дар музею личные вещи своего отца, который был сотрудником Псковской областной типографии.

В декабре 2018 года в Псковском музее-заповеднике проходила выставка, посвящённая 100-летнему юбилею Псковской областной типографии. Месяц назад коллекция экспонатов музея по истории данного предприятия была немногочисленной. Теперь она пополнилась грамотами и другими наградами за отличную работу, удостоверением и пропуском на предприятие, фотографиями. Все они принадлежали отцу дарителя – Владимиру Дмитриеву.

Владимир Дмитриев родился в 1925 году в деревне Скоморохово Дулевского сельского соовета (ныне Островский район Псковской области). В 1946 году он поступил на работу в типографию им. Володарского в Ленинграде. С 1947 года трудился печатником в Пскове. На этой должности он отработал более 30 лет, с 1946 по 1979 год. Уволен был по состоянию здоровья.

За свой добросовестный труд награждён званием «Отличник печати», которое присваивалось работникам издательско-полиграфических учреждений, проработавшим на предприятии не менее 20 лет и достигшим значительных успехов, а также множеством грамот, медалью «Победитель социалистического соревнования» в 1974 году, медалью «Ветеран труда» в 1985 году. Занесён в Книгу почёта Псковской областной типографии.

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