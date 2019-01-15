Выставка к 95-летию со дня смерти Владимира Ленина откроется в Пскове 18 января

17:55, 15 января 2019, ПАИ

18 января в 12:00 в Мемориальном музее-квартире В. И. Ленина в Пскове откроется выставка, посвященная 95-летию со дня смерти Владимира Ульянова (Ленина). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Среди экспонатов - картина Константина Юона «У Дома союзов в дни похорон В. И. Ленина».

21 января 1924 года в 18:50 в усадьбе Горки Подольского уезда умер Владимир Ленин.

В Пскове Владимир Ленин прожил 83 дня. Под его руководством в доме Бочкарева проходило собрание социал-демократов, вошедшее в историю как Псковское совещание, на котором был принят проект газеты «Искра» и журнала «Заря». В 1925 году на доме, где жил Владимир Ленин, была установлена мемориальная доска. 22 января 1930 года была открыта комната В. И. Ленина, а в 1938 году - Дом-музей В. И. Ленина. Эти музеи существуют в наши дни и открыты для посещений.