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Общество

День открытых дверей в музее-квартире Спегальского пройдет в Пскове 17 января

17 января в Мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского в Пскове состоится день открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

В этот день исполнится 50 лет со дня смерти Юрия Спегальского. В 12:30 запланировано традиционное возложение цветов на могиле архитектора-реставратора на кладбище у храма Жен Мироносиц, в 15.00 стартует сборная экскурсия по Мемориальному музею-квартире Ю. П. Спегальского. Вход свободный.

Юрий Спегальский родился в Пскове в 1909 году в старинной части города. Его бабушка В. Печенко владела палатами XVII века, в которых прошло почти все детство будущего исследователя гражданской архитектуры XVII века. Его отец, П. Спегальский, мастер декоративной лепки, еще в раннем детстве пробудил в сыне интерес к мастерству каменщиков древнего Пскова, к его героической истории.

Первая научная работа о самобытности древней псковской архитектуры была напечатана Ю. Спегальским еще в школьные годы в краеведческом альманахе «Познай свой край». Интерес к строительному делу привел его на учебу в Ленинград: сначала в Академию художеств, а затем в Институт инженеров коммунального строительства. После окончания вуза Юрий Спегальский работал в Пскове – в 1936 году на реставрации Гремячей башни, в 1939-1940 годах спасал от разрушения палаты XVII века – Дом Меншикова.

В 1944 году Спегальский вернулся из Ленинграда в Псков восстанавливать разрушенный город путем создания архитектурных заповедников с охранными зонами, что позволило сохранить памятники в новой застройке. В это время он работал начальником Инспекции по охране памятников. В 1946 году создал и возглавил Псковские реставрационные мастерские. Верхолазным способом, без лесов, восстановил главы Троицкого и Спасо-Преображенского соборов. Его мастерская в 1946-1947 годах успешно работала на 9 объектах. Реставрация Ю. Спегальским церкви Николы со Усохи является примером научной реставрации памятников для всех архитекторов. В 1946 году Спегальский выпустил свою первую книгу «Псков. Историко-архитектурный очерк». В это время он создал более 10 проектов реставрации памятников Пскова.

В 1948 году Спегальский вернулся в Ленинград, защитил диссертацию кандидата архитектуры по псковскому гражданскому зодчеству XVII века (1951), работал сначала в Академии архитектуры, а затем в Институте археологии АН СССР (1958-1968), не переставая заниматься архитектурой древнего Пскова. В 1963 году выпустил книги «Псковские каменные здания XVII века», «Псков. Художественные памятники». Последняя книга, выдержав еще два издания, до сих пор пользуется непререкаемым авторитетом у специалистов, изучающих древний Псков.

В Ленинграде, постоянно думая о Пскове, он делал вещи для собственной квартиры, напоминающие ему о древнем городе. Он построил изразцовую печь по образцу псковских печей XVII века, расписал столешницу, которая сценами из псковской средневековой жизни и текстами, выполненными древнерусской вязью, учит принимать гостей.

Росписью люстр, шкафа, настенных завес и панно Спегальский показал, что надо делать, чтобы быть красивым человеком, как жить в ладу с людьми и природой, что больше всего привлекает в мужчине и в женщине, чем хороши народные праздники.

В сентябре 1968 года Ю. Спегальского пригласили в Псков главным архитектором реставрационных мастерских, и он вернулся навсегда. Приехав с планом реставрационных работ, рассчитанным на 12 лет, Юрий Спегальский умер 17 января 1969 года.

Ольга Аршакуни, его жена, петербурженка, художник–архитектор, осталась в родном городе мужа, чтобы продолжить его дело: издавала его работы, пропагандировала его идеи реставрации, 16 лет готовила открытие музея в их последней квартире, передала все, что им было сделано в Ленинграде как художником, антикварные вещи, собираемые им в течение всей жизни. Поэтому в музее есть мебель начала XVIII века, предметы прикладного искусства XVII–XIX веков (фарфор, керамика, стекло, художественный металл).

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