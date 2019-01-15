Обсудить трезвость и проблемы современной России предлагает псковичам региональный комитет по экономическому развитию

18:15, 15 января 2019, ПАИ

Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Псковской области пригласил заинтересованных лиц принять участие в 17-ой Всероссийской научно-практической конференции «Трезвость и проблемы современной России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете, конференция пройдёт с 23 по 24 февраля в Южноуральске в АНО «НИИ Трезвости имени Г.А. Шичко».

В рамках конференции также состоится Всероссийский конкурс научных работ.

С информацией о проведении конкурса можно ознакомиться здесь>>>