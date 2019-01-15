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Общество

Администрация Пскова просит автомобилистов для качественной уборки снега соблюдать требования знаков

Штраф до полутора тысяч рублей грозит автовладельцам, которые проигнорировав требования установленных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», оставляют свои транспортные средства, мешая качественной уборке Пскова от снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как отмечали подрядчики, именно припаркованные, несмотря на установленные запрещающие знаки, вдоль дорог автомобили являются одной из причин некачественной уборки снежных масс с обочин. Для борьбы с подобным явлением подрядные организации работают в тесном контакте с сотрудниками ГИБДД. По словам начальника ГИБДД Пскова Владимира Папорта за последние несколько дней было составлено более 30 протоколов на нарушителей.

В настоящее время в Пскове, по распоряжению главы администрации города Александра Братчикова, сотрудники ГИБДД совместно с представителями Управления городского хозяйства проводят ревизию установленных знаков «Остановка запрещена». 

Администрация Пскова обращается к автовладельцам с просьбой четко выполнять требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по времени действия.

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