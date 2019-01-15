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СМИ: Священнослужитель в состоянии опьянения совершил ДТП в Великих Луках (ВИДЕО)

12 января в 00:34 в Великих Луках 35-летний мужчина за рулём Toyota Camry, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. Напомним, ранее ПАИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области писало, что ночью 12 января в Великих Луках на улице Фурманова столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает Piter.TV, в результате ДТП 21-летняя девушка, находившаяся в Daewoo Nexia, получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. У 43-летней пассажирки, которую в результате удара зажало в машине, диагностировали переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее раздроблены кости таза. 

Также Piter.TV со ссылкой на свой источник утверждает, что мужчина, управлявший Toyota Camry, является духовным лицом - иеродиаконом Великолукской епархии.

В Великолукской епархии Псковскому агентству информации затруднились прокомментировать данную публикацию, попросив прислать официальный запрос от редакции. Соответствующее обращение направлено в информационно-аналитический отдел епархии.

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