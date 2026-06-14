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Происшествия

Женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и наехала на опору освещения

Водитель автомобиля Lada Granta не справилась с управлением и совершила наезд на опору освещения. ДТП произошло возле деревни Грядище в Псковском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • Женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и наехала на опору освещения
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и наехала на опору освещения
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и наехала на опору освещения
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и наехала на опору освещения
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и наехала на опору освещения
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и наехала на опору освещения
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Бригада медицины катастроф госпитализировала водителя с различными травмами.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.

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