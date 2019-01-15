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Общество

До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков

До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему жителю Псковской области и 26-летнему уроженцу Новгородской области, которые обвиняются в совершении 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Следственная частью Следственного управления регионального УМВД закончило расследование уголовного дела в отношении названных фигурантов.

В ходе расследования установлено, что с декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемые являлись участниками преступного сообщества, целью создания которого стали незаконный сбыт наркотических средств на территории Псковской области и получение финансовой выгоды.  

Житель Псковской области и уроженец Новгородской области продавали запрещенные в Российской Федерации синтетические наркотические средства бесконтактным способом – через закладки и с использованием возможностей Интернета.

Одновременно на территории Пскова, Великих Лук и других городов региона на стенах жилых домов и других зданиях наносились граффити с рекламой наркотических средств. В Сети участники преступного сообщества, используя псевдонимы, разъясняли пользователям порядок оплаты наркотиков, предоставляли бесплатные пробы для привлечения новых покупателей, а также действовали в качестве «закладчиков» наркотических средств.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 13 преступлений, предусмотренных пунктом «а» частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), а также преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Псковский городской суд, добавили в ведомстве.

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