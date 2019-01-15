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Общество

На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января

17 января в 19:00 спортивный клуб S-Fitness приглашает женщин на жиросжигающий фитнес-марафон «Energy Party», сообщили Псковскому агентству информации в клубе.

«Участников ждут только самые эффективные групповые направления и заряд энергии на год вперёд!» – рассказали в клубе.  

В 19:00 состоится табата с Виталием Беляковым, в 19:30 – функциональный тренинг с Татьяной Пучкиной, а в 20:00 – стретчинг с Викторией Шляевой. Отмечается, что тренеры приготовили уникальную программу тренировок.

«Все, кто придет на фитнес-марафон «Energy Party» с желтым или оранжевым элементом одежды, получит сеанс загара в подарок!» – отметили в клубе.

Стоимость участия 100 рублей. В S-Fitness рассказали, что если женщина приведет с собой подругу, то посещение фитнес-марафона будет бесплатным.

Забронировать места можно по телефону: 55-77-75. Количество мест ограничено.

Все подробности о предстоящих мероприятиях можно узнать в официальной группе клуба «ВКонтакте». Сайт здесь

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