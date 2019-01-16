Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам

22:50, 15 января 2019, ПАИ

На 2-м этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам в командном спринте среди юниоров на дистанции 1 км 400 м первое место заняли курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России Кирилл Бобылев и Никита Михайлов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Соревнования прошли на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» под Островом, где готовят сборные России по биатлону и лыжным гонкам. В лыжных гонках приняли участие 70 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Себежского, Порховского и других районов области.

Награждая победителей, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер Российской Федерации Павел Мищенков отметил, что центр «Юность» ведет большую работу по поддержке лыжников и биатлонистов, и это должно способствовать дальнейшему развитию зимних видов спорта, успешному выступлению псковских спортсменов на соревнованиях не только регионального, всероссийского, но и мирового уровня.