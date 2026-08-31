Дорожные ловушки: как родители подвергают ребёнка опасности, подвозя в школу

17:39, 31 августа 2026, ПАИ

Самые распространённые опасные ситуации, связанные с подвозом детей в школу, назвала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове.

Самыми распространёнными ошибками она назвала остановку и парковку в непосредственной близости от школы и пешеходных переходов, непредоставление преимущества пешеходу и превышение скорости.

«Все торопятся, все спешат, опаздывают на работу. Особенно опасна ситуация, когда водитель останавливает свой автомобиль у пешеходного перехода или рядом с ним, потому что припаркованная машина закрывает ребёнка от других участников движения, создаёт так называемую дорожную ловушку. То есть когда другой водитель просто может не увидеть ребёнка, планирующего перейти дорогу», – пояснила она.

Причинами ДТП в таких ситуациях, по её словам, становится неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства. «То есть если родители торопятся побыстрее привести своего ребёнка в школу и паркуются поблизости от пешеходного перехода, чтобы он поскорее перебежал и пошёл в школу таким образом, они ставят под угрозу жизнь и здоровье ребёнка, который в тот момент может планировать перейти дорогу», – заключила она.