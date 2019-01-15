Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове
В следственном управлении Следственного Комитета России по Псковской области под председательством исполняющего обязанности руководителя следственного управления Андрея Токарева состоялось торжественное собрание, посвященное 8-ой годовщине образования Следственного комитета Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Открывая мероприятие, Андрей Токарев передал личному составу поздравление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководителя следственного управления Петра Крупени и пожелал личному составу благополучия, выдержки, оптимизма и новых успехов во благо России.
После этого отличившимся сотрудникам были вручены награды Следственного комитета.