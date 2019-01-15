0
21:09
Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове
19:50
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
19:30
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
18:25
Администрация Пскова просит автомобилистов для качественной уборки снега соблюдать требования знаков
18:10
Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
17:45
Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям
16:19
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
Еще новости
Общество

Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове

В следственном управлении Следственного Комитета России по Псковской области под председательством исполняющего обязанности руководителя следственного управления Андрея Токарева состоялось торжественное собрание, посвященное 8-ой годовщине образования Следственного комитета Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Открывая мероприятие, Андрей Токарев передал личному составу поздравление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководителя следственного управления Петра Крупени и пожелал личному составу благополучия, выдержки, оптимизма и новых успехов во благо России. 

После этого отличившимся сотрудникам были вручены награды Следственного комитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове
15 января 2019
Восьмую годовщину образования Следственного комитета России отметили в Пскове
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
15 января 2019
На жиросжигающий фитнес-марафон приглашает женщин спортивный клуб S-Fitness 17 января
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
15 января 2019
До 20 лет тюрьмы грозит 22-летнему псковичу и его подельнику за 13 фактов сбыта синтетических наркотиков
Администрация Пскова просит автомобилистов для качественной уборки снега соблюдать требования знаков
15 января 2019
Администрация Пскова просит автомобилистов для качественной уборки снега соблюдать требования знаков
Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
15 января 2019
Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям
15 января 2019
Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
15 января 2019
Санавиация спасла жизни 131 жителя Псковской области в 2018 году
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
15 января 2019
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019 1

Идет загрузка...