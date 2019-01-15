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Общество

Мини-ярмарка вакансий прошла в полиции Усвят

9 января в пункте полиции по Усвятскому району МО МВД «Невельский» состоялась мини-ярмарка вакансий для освобожденных из исправительно-трудовых учреждений и осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Как сообщили Псковскому агентству информации в Комитете Псковской области по труду и занятости населения, мероприятие было организовано совместно с Великолукским МФ ФКУ УИИ УФСИН России в Усвятском районе по Псковской области.

Посетителями ярмарки стали 10 граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Для их трудоустройства были приглашены работодатели, готовые принять на работу и освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, и осужденных к исправительным работам граждан (ООО «ВСК, ИП В.О. Галстян, МУП Усвятского района «Коммунхоз»). Выдано 6 направлений на работу.

Всем присутствовавшим разъяснили условия постановки на учет в службе занятости, а также довели перечень документов, необходимых для регистрации в качестве безработных.

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