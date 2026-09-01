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Общество

Более 200 школ в России подключили к сетевому газу за год

Компании группы «Газпром межрегионгаз» в прошедшем учебном году обеспечили сетевым природным газом более 200 школ, включая 14 новых образовательных учреждений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

В Тюменской области в селе Мальково «Газпром газораспределение Север» подключил к газу новую школу на 1 101 место. Учреждение построили при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», здесь оборудованы современные классы, кабинеты робототехники и домоводства, телестудия и музей.

В Ростовской области специалисты компании «Газпром газораспределение в Ростове-на-Дону» обеспечили газом две новые школы, одна из них – на 1 100 мест – начала работу 1 сентября. В Новокубанске в Краснодарском крае к новому учебному году газифицировали отремонтированный корпус школы № 23 для старшеклассников.

В Пскове ученики школы № 16 имени Героя России Алексея Воробьёва начали учебный год в обновлённых условиях: в мае 2026 года специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» подключили к газовым сетям котельную одного из старейших учебных заведений города, открытого в 1953 году. Ранее здание отапливалось углем, теперь школа на 300 учеников перешла на газ.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что газификация образовательных учреждений – приоритетное направление работы компании наряду с подключением домовладений.

«Газификация образовательных учреждений – наш вклад в развитие подрастающего поколения, будущего нашей страны. В кооперации с регионами и местными властями мы обеспечиваем в школах комфортные условия обучения. Наряду с подключением домовладений к газу газификацию социальных объектов мы считаем одним из приоритетных направлений работы, поэтому продолжим уделять ей особое внимание», – отметил он.

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