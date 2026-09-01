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Общество

В Себежском нацпарке подвели итоги августа: месяц оказался прохладным

В Себежском округе подвели итоги мониторинга погодных условий в августе 2026 года. Результаты наблюдений на базе автоматической метеостанции в Зелёном квартале национального парка «Себежский» опубликовали в группе природного заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: группа нацпарка «Себежский» в соцсети «ВКонтакте»

«Средняя температура в августе этого года составила всего +17,1 градуса Цельсия, что на 2,7 градуса ниже среднемноголетнего показателя (+19,8), – отметили специалисты. – В прошлом году август был немного прохладнее, и его средняя температура составила +16,6 градуса».

Температурный максимум сезона также не дотянул до привычных значений.

«Абсолютный максимум температур воздуха составил +29,6 градуса Цельсия и наблюдался в 9 часов 6 августа, что также ниже максимальных многолетних значений (+30,9)», – говорится в отчёте.

«В целом первая половина месяца была немного теплее, чем вторая. Средние температуры составили соответственно +18,5 и +15,5 градуса Цельсия», – добавляют метеорологи.

Минимальные температуры воздуха были зафиксированы 13 и 26 августа: +9,5...+9,7 градуса Цельсия. При этом в отчёте напомнили, что по данному показателю последний летний месяц в 2026 году оказался теплее прошлогоднего: «Август этого года оказался немного теплее [августа] 2025 года, когда минимальные ночные температуры (+7,5) оказались рекордно низкими по сравнению со среднегодовыми значениями (+12,5)».

Осадки в августе также существенно не дотянули до нормы.

«В августе этого года выпало 81,6 мм осадков. Это ниже нормы (134 мм) более чем в полтора раза (1,64)», – констатируют специалисты.

Примечательно, что при общей сухости месяца именно август подарил самый дождливый день в году: им стало 17-е число, когда выпало 26,7 мм осадков, что составило третью часть от всей суммы за месяц. А в целом с начала года общее количество осадков на территории парка достигло 348 мм.

Со второй декады августа в парке началось плавное остывание «как поверхностных, так и глубинных слоёв почвы». При этом, по данным мониторинга, суточные перепады остаются ощутимыми: «Суточный градиент температур поверхностных слоёв пока ещё может достигать 10 и даже 17 градусов».

В водоёмах парка фиксируется снижение уровня воды. Одновременно улучшается качество воды: завершилось «цветение», вызванное развитием теплолюбивых планктонных зелёных и сине‑зелёных водорослей.

«Показатель прозрачности по диску Секки на озёрах Озерявки и Белом составляет 2,8–3,2 м, на озере Себежском – 1,4–1,5 м, на озере Нечерица – 1,6 м», – приводят точные данные специалисты.

Температура воды в озёрах также пошла на спад и достигла границы +20 градусов во второй декаде месяца.

Данные, собранные на базе автоматической метеостанции в Зелёном квартале, используются для отслеживания климатических изменений и оценки состояния экосистем национального парка.

Ранее сообщалось, что июль в России стал самым тёплым в истории наблюдений.

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