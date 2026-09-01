В Пскове открылась выставка рисунков «Книга моего детства»

23:22, 01 сентября 2026, ПАИ

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва открылась выставка графических работ «Книга моего детства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова





В экспозиции представлены произведения изобразительного искусства, выполненные школьниками и студентами из Пскова в рамках проекта «Литературный фестиваль «Книжная яблоня», который призван способствовать популяризации произведений российских авторов в детской и подростковой среде. Фестиваль в этом году пройдёт в Пскове 23–27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для выставки были отобраны лучшие работы, представленные на конкурсе, который с мая по август проводила Централизованная библиотечная система Пскова в партнёрстве с Псковским областным колледжем искусств, центром детского творчества «Многоцветный мир» и студией детского творчества «Полосатый кот».

В конкурсе участвовали молодые люди трёх возрастных категорий: 12–14, 15–17 и 18–24 лет. По условиям состязания художники рисовали обложки своих любимых книг. Их работы оценивало профессиональное жюри, в том числе ведущие российские художники-иллюстраторы, лауреаты престижных премий в области книжной графики.

Все участники конкурса получат дипломы, а победители – ещё и ценные призы. Одна из номинаций – приз зрительских симпатий. Победитель в ней будет выявлен после подведения итогов зрительского голосования в паблике историко-краеведческой библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Победителей наградят на фестивале «Книжная яблоня» 23 сентября. Главный приз – возможность проиллюстрировать одну из новых книг в сотрудничестве с издательством.

Открывая выставку, директор Централизованной библиотечной системы Пскова, член профессионального жюри конкурса Людмила Слабченко поздравила участников конкурса с Днём знаний и пригласила их на фестиваль «Книжная яблоня», в котором примут участие 42 лучших детских писателя России и где авторы победивших работ получат достойные награды.

Руководитель творческого объединения «Многоцветный мир» Олеся Михайлова отметила разноплановость представленных на выставке произведений и порадовалась тому, что у тех, кто принял участие в конкурсе, хватило целеустремлённости, трудолюбия, твёрдости в отстаивании своего мнения и смелости представить свою работу на всеобщее обозрение.

В свою очередь, заведующая детской экологической библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова подчеркнула, что за любовью детей и подростков к чтению скрывается большой труд библиотекарей, которые прикладывают много сил, чтобы знакомить подрастающее поколение с лучшими произведениями классических и современных российских авторов.

Ранее сообщалось, что псковские библиотекари поучаствовали во всероссийском забеге под эгидой Росатома.