Противопожарный рейд прошел в частном секторе Пушкинских Гор

22:27, 15 января 2019, ПАИ

Сегодня, 15 января, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них, а также в связи с проведением на территории Псковской области профилактической операции «Месяц БезОпасности», провел профилактический рейд в частном секторе Пушкинских Гор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведен обход домовладений частного жилого сектора, особое внимание уделялось многодетным семьям, проживающим в домах с печным отоплением.

С гражданами проведены беседы и инструктажи, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, безопасного использования пиротехнических изделий и новогодней атрибутики. Распространены листовки о действиях при обнаружении пожара.

До жителей довели информацию о пожарах на территории Пушкиногорского района и Псковской области, их ознакомили с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.