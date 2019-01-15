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Общество

В праздник Обрезания Господня епископ Сергий возглавил литургию в Святогорском монастыре

14 января в праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре в Пушкинских Горах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко), насельники монастыря в священном сане, а также клирики Великолукской епархии. Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев). Богослужебные песнопения исполнил хор братии Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

В завершение богослужения епископ Сергий обратился к молящимся с архипастырским словом, посвященным событию праздника Обрезания Господня.

В епархии напомнили, что по толкованию святых отцов, Спаситель мира, зачатый и рожденный без греха, имея чистую и святую плоть, подчинился не только обряду обрезания, но и остальным предписаниям иудейского закона.

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