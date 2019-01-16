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Общество

Престольный праздник прошел в храме святителя Василия Великого (на Горке) в Пскове

14 января, в день памяти святителя Василия Великого, «таинника Божия благодати», в храме святителя Василия (на Горке) города Пскова прошли праздничные богослужения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Накануне вечером в храме состоялось Всенощное бдение с литией, а в сам день праздника — божественная литургия и праздничный молебен на Новолетие благости Божией.

Богослужения совершили настоятель храма протоиерей Андрей Большанин и клирики храма: иерей Владислав Кузнецов, иерей Олег Иванов, иерей Борис Кузнецов, диакон Лев Куликов.

За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники, собравшиеся в этот день почтить память святителя Христова Василия Великого и испросить благословения Божия на грядущий год.

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