Престольный праздник прошел в храме святителя Василия Великого (на Горке) в Пскове
14 января, в день памяти святителя Василия Великого, «таинника Божия благодати», в храме святителя Василия (на Горке) города Пскова прошли праздничные богослужения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Накануне вечером в храме состоялось Всенощное бдение с литией, а в сам день праздника — божественная литургия и праздничный молебен на Новолетие благости Божией.
Богослужения совершили настоятель храма протоиерей Андрей Большанин и клирики храма: иерей Владислав Кузнецов, иерей Олег Иванов, иерей Борис Кузнецов, диакон Лев Куликов.
За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники, собравшиеся в этот день почтить память святителя Христова Василия Великого и испросить благословения Божия на грядущий год.