566 сельских жителей Псковского района получат прибавку к фиксированной выплате за сельский стаж

22:34, 15 января 2019, ПАИ

566 сельских жителей Псковского района получат 25% прибавки к фиксированной выплате за сельский стаж. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации со ссылкой на отделение Пенсионного Фонда России по Псковской области, с 1 января повышена на 25% фиксированная выплата к пенсии по старости или по инвалидности у работавших в сельском хозяйстве.

Эта прибавка составит 1333 рубля и будет выплачиваться в дополнение к уже проиндексированной пенсии. «Сельская» прибавка предназначена тем, кто имеет 30 лет стажа на сельскохозяйственных работах.

Второе обязательное условие: пенсионер должен жить в сельской местности (если переехал в город и зарегистрирован по новому адресу - значит, сельским жителем он уже быть перестал). И третье условие – пенсионер должен быть неработающим.

Правительство утвердило список работ, производств, профессий, в соответствии с которыми в Пенсионном фонде пересчитают пенсии у селян.

«В этом перечне более 500 пунктов: это работники сельхозпредприятий, колхозов, фермерских хозяйств, МТС, сельхозартелей. Повышение коснется не только рядовых работников, но и руководителей: директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей цехов и бригад и т.д. Попали в список и смежные специальности: инженеры-гидротехники, мелиораторы, землеустроители, энергетики и другие», - сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда.

Отметим, что повышенную фиксированную выплату будут получать граждане, продолжающие постоянно проживать в сельской местности. Если гражданин зарегистрирован в сельском населенном пункте и это отражено в его пенсионном деле, место жительства подтверждать не нужно, расчет будет сделан автоматически. Если речь идет о фактическом месте проживания, нужно будет подать заявление в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). При этом если пенсионер выбирает доставку пенсии почтой по месту, где он живет (а не на банковский счет), в этом случае ежегодно подтверждать места жительства не требуется.