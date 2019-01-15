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Общество

Ростуризм не поддержал идею налога на выезд из России

Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» о введения налога на выезд при пересечении государственной границы, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение советника главы Ростуризма Андрея Монакова.

«Ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж», - приводит его слова РИА Новости. Советник главы Ростуризма акцентировал внимание на том, что реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами.

Андрей Монаков также отметил, что искусственное ограничение конкуренции может негативно повлиять на совершенствование сервиса внутри страны. Кроме того, могут вырасти цены на продукты отечественного туризма, добавил он.

Напомним, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложило ввести налог на выезд при пересечении госграницы в размере 500 рублей для россиян и иностранцев.

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