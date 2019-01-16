В России вырос средний размер банковского вклада

22:43, 15 января 2019, ПАИ

За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тысяч рублей, пишет газета «Известия». Отмечается, что наибольший рост фиксировался в прошлом году. К таким выводам пришли «Известия» после опроса банков, которые входят в топ-30 кредитных организаций. Вместе с тем уровень инфляции в конце 2018-го равнялся 4,3%.

Увеличение размеров депозитов представители финансовых организаций объяснили повышением ключевой ставки и ослаблением рубля. Кроме того, на ситуацию повлиял рост зарплат граждан, а также отсутствие санаций, отметили эксперты.

Издание пишет, что специалисты банковской сферы прогнозируют рост ставок по вкладам в течение всего нынешнего года. По их мнению, хранение средств на депозите позволит сохранить накопления в рублях от обесценивания.