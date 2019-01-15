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Общество

В первой половине 2019 года Минтранс оценит возможность индексации тарифа системы «Платон»

Министерство транспорта РФ в первом полугодии 2019 года планирует рассмотреть вопрос о возможности индексации на инфляцию размера платы, взимаемой в рамках системы «Платон», пишет ТАСС со ссылкой на заявление журналистам первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова.

«Мы в первом полугодии будем рассматривать вопрос о возможной индексации», - приводит его слова ТАСС.

«Платон» - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России 15 ноября 2015 года. В июне 2018 года Правительство перенесло срок начала индексации на 1 июля 2019 года.

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