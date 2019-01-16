0
12:54
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
12:24
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
10:40
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
09:42
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России
00:25
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
23:00
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
22:50
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Еще новости
Общество

Ледовары всего мира отмечают 16 января профессиональный праздник

Сегодня, 16 января, все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах, – отмечают свой профессиональный праздник. Как пишет портал calend.ru, 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

Процесс «варки льда» занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. Все это происходит в течение нескольких дней. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом – серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда.

В целом технология подготовки льда на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лед у хоккеистов должен быть несколько жестче, а толщина – такая же. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
16 января 2019
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
16 января 2019
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
16 января 2019
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России
16 января 2019
Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России 1
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении
16 января 2019
Великолукский иеродиакон, совершивший ДТП в состоянии опьянения, запрещен в служении 1
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
15 января 2019
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
15 января 2019
Псковские курсанты одержали победу на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО)
15 января 2019
Нетрезвый мужчина попал под колеса рейсового автобуса на площади Ленина в Пскове (ФОТО) 3

Идет загрузка...