Судить по погоде о предстоящей зиме советует народный календарь

09:40, 21 ноября 2026, ПАИ

Церковный праздник Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов, отмечается сегодня, 21 ноября, пишет calend.ru.

В этот день часто случалась оттепель, и его иногда называли Михайловскими грязями. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы».

При этом также часто случались и михайловские морозы: «Михайло мосты мостит».

По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если в этот день появлялся иней, то будут большие снега, а если утром наблюдали туман, то нужно готовиться к оттепели.

В деревнях начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. В этот день считалось незазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять. Угощались пирогами из свежей муки, мёдом, жареным мясом. Празднования часто затягивались на целую неделю – до строгого Филипповского поста.