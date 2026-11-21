О традициях народов Урала и Дальнего Востока узнают псковичи на кинопоказе

11:16, 21 ноября 2026, ПАИ

Кинопоказ короткометражных фильмов в рамках информационно просветительского проекта «От чистого истока» состоится сегодня, 21 ноября, в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Показ посвящен жизни и традициям народов Урала и Дальнего Востока. В программе документальные фильмы: «Бакалдын. Голос тайги» о национальном празднике эвенков; «Живое серебро. Сахалин», который рассказывает о технологиях обработки рыбьей кожи; «Забайкальские казаки. Песни жизни» - посвящён культуре и традициям забайкальских (в том числе тункинских) казаков.

Также состоится показ фильма «Кармацкая (тюменская) роспись», который посвящён уникальной технике росписи по дереву; «Медвежьи игрища. Зов предков», который раскрывает уникальный обрядовый комплекс северных хантов; «Поклон солнцу», посвящённый якутскому национальному празднику Ысыах и сакральному смыслу ритуального кругового танца осуохай; «Чорон», который рассказывает о традиционном якутском сосуде для кумыса, в фильме показано, как его изготавливают (обычно из берёзы) и декорируют орнаментами, а также раскрыта его роль в национальных обрядах.

Начало показов - в 12:00. Вход на кинопоказ свободный.

Напомним, информационно-просветительский проект «Oт чистого истока» подготовлен государственным российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова. Короткометражные фильмы созданы в ходе всероссийских фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.